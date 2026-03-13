Фарм-клуб «Авангарда» впервые в истории вышел в плей-офф ВХЛ

Сейчас команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

Фото: vhl.hawk.ru

Фарм-клуб «Авангарда» «Омские Крылья» досрочно гарантировал себе место в плей-офф. Несмотря на обидное поражение в овертайме от казанского «Барса» (0:1) 12 марта, подопечные Луи Робитайла попали в топ-16 команд чемпионата.

На пятый сезон существования фарм-клуба «Авангарда» в Омске это будет его первое участие в плей-офф. На данный момент «Омские Крылья» с 74 очками занимают 10-ю строчку. Первые матчи 1/8 финала ВХЛ стартуют 22–23 марта.

Отметим, что впервые в истории омского хоккея в плей-офф вышли сразу три команды системы «Авангарда»: основа (КХЛ), фарм-клуб (ВХЛ) и молодежка (МХЛ). «Авангард» сыграет на «G-Drive Арене», «Омские Крылья» – в СКК Блинова, а «Омские Ястребы» – в Академии.