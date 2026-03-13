Омск-Информ
·Общество

Омичей предупредили о мощной волне респираторных инфекций

В Роспотребнадзоре напомнили, как уберечься от вирусов.

В России сохраняется напряженная эпидемическая обстановка, связанная с распространением респираторных заболеваний. Об этом официально сообщили в Роспотребнадзоре.

– Пока сезон респираторных инфекций продолжается, – говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство призвало граждан соблюдать меры предосторожности. Эксперты рекомендуют чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий и использовать защитные медицинские маски, особенно в местах повышенного риска.

При появлении первых симптомов недомогания специалисты настоятельно советуют оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

