Соседний с Омской областью регион готовится ввести новый запрет на алкоголь

Губернатор соседнего с Омской областью региона – Новосибирской области – заявил, что местные власти рассматривают инициативу о запрете продажи алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах.
– Нужно очень аккуратно подходить к различным запретительным мерам, потому что история показывает, что они не всегда дают положительный эффект, и иногда даже наоборот. К правильно выверенным, разумным, отношусь позитивно. В частности, недавно в заксобрании прозвучала инициатива о запрете продажи алкоголя в магазинах, которые расположены в жилых домах. Наверно, это стоит рассмотреть, но тотальный запрет ни к чему хорошему не приведет, – сказал Андрей Травников в интервью «НЬЮМ ТАСС».
Чиновник добавил, что лучшим способом борьбы с алкоголизацией населения он считает просвещение и популяризацию здорового образа жизни. Позитив у новосибирского губернатора вызывает увлечение спортом молодого поколения.
Добавим, что полный запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах с 1 марта действует в Республике Алтай. В Омской области на первых этажах жилых домов нельзя работать заведениям общепита с залом площадью до 50 кв. м, если в них реализуется алкоголь. Так называемые «разливайки» убрали год назад.