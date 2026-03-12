Названо самое читающее поколение в России

Половина представителей этого поколения уделяет чтению хотя бы час в день.

Фото: tramplin.media

Самым читающим поколением в России оказались зумеры. Как показало совместное исследование книжного сервиса «Литрес» и Аналитического центра НАФИ, именно зумеры уделяют чтению книг больше всего времени, а каждый второй из них читает как минимум час в день.

– Больше всего времени книгам уделяют зумеры. Альфа отличает наибольшая склонность терять концентрацию и бросать произведение недочитанным, а миллениалов – повышенный интерес к книгам по психологии, – приводит выдержку из исследования агентство «РИА Новости».

За последние полгода среднестатистический зумер прочел от одного до трех произведений. В выборе книг они доверяют мнению знакомых (34 %), ориентируются на рекомендации блогеров (26 %) и публикацию СМИ о книгах (20 %). Самые любимые жанры книг для зумеров – приключенческие романы, фантастика, любовные романы и фэнтези-литература.

Исследование проводилось в феврале 2026 года, в нем приняли участие 1200 человек в возрасте 14 лет и старше.