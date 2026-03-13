В Омске прочно установилось весеннее тепло

Днем ожидается мокрый снег.

Фото: Freepik.com

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 13 марта, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –4...+1 °C, по северу –4...–9 °C.

Ожидается переменная облачность и мокрый снег. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Также синоптики прогнозируют туман и изморозь. На дорогах – снежный накат и гололедица. Атмосферное давление будет расти.

Ближе к ночи похолодает до –2... –7 °C, по северо-востоку похолодает до –10... –15 °C. Будет идти снег с дождем. На дорогах сохранится гололедица. Скорость юго-западного, западного ветра составит 7–12 м/с. Атмосферное давление будет расти.