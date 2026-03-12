Старейший депутат Заксобрания Омской области решил снова идти на выборы

Мурат Адырбаев будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России».

Фото: omsk.er.ru

Сегодня, 12 марта, в Омской области началось выдвижение участников предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму и региональное Заксобрание.

Первым документы в комиссию подал старейший депутат областного парламента, заслуженный врач РФ Мурат Адырбаев. Бывший руководитель Областной детской клинической больницы работает депутатом уже третий созыв. 82-летний Адырбаев впервые избирался в Заксобрание в 2007 году, а последние два созыва представляет избирателей севера Омской области. Адырбаев идет на новые выборы, чтобы продолжить газификацию северных районов и обновление медицинских и социальных учреждений.

Также заявку на участие в предварительном голосовании подал депутат Заксобрания Владимир Березовский. Он работает второй созыв и планирует избраться в третий раз.