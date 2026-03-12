Из Омска запускают прямой рейс в столицу Узбекистана

Добраться в Ташкент омичи смогут самолетом авиакомпании Centrum Air.

пресс-служба Омского аэропорта

Омский аэропорт подписал соглашение о партнерстве с авиакомпанией из Узбекистана Centrum Air и с 31 марта запускает полетную программу по направлению Ташкент – Омск – Ташкент. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Во вторник вылет из Омска будет в 16.00, прибытие в Ташкент в 17:40 местного времени. В пятницу самолет стартует в 16.50, а в столице Узбекистана будет в 18.30. Полет займет 2 часа 40 минут.

Сейчас из Омского аэропорта можно улететь в узбекистанский город Наманган. Рейсы совершаются по понедельникам. С 31 марта они станут выполняться по вторникам.