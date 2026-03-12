Бывший замглавы омского минстроя «уехал» в колонию на 8,5 года

Приговор по делу Владимира Сычева и коррумпировавшего его бизнесмена вступил в законную силу.

Фото: t.me/sledcom_omsk

Сегодня, 12 марта, Омский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор по уголовному делу бывшего замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева и предпринимателя Дмитрия Шестакова. В декабре 2025 года Центральный районный суд Омска приговорил их к реальным срокам.

Сычеву вменялось совершение преступлений по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и чч. 5–6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в крупном и особо крупном размерах), а Шестакову – по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

– В суде установлено, что в результате неисполнения бывшим заместителем министра своих должностных обязанностей по контролю за исполнением государственных контрактов на строительство курируемых объектов был допущен срыв сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию 4 школ и 3 детских садов в пяти районах Омской области, – напомнили обстоятельства дела в областной прокуратуре. – Кроме того, в период с июля 2020 года по декабрь 2021 года Сычев получил от Шестакова в качестве взятки 1,9 млн рублей (за содействие в заключении договоров подряда на выполнение работ, организацию их приема и оплату), а в мае 2021 г. – 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации (за способствование в решении вопроса о непредъявлении иска о взыскании неосновательного обогащения на сумму свыше 35 млн руб.).

За свои деяния Сычев был приговорен к 8 годам 6 месяцам строгого режима и штрафу в размере 4 млн рублей. Также он лишен права в течение 6 лет занимать определенные должности. Шестакову суд дал 8 лет строгого режима, штраф в размере 4 млн рублей и запретил в течение 5 лет заниматься определенной деятельностью. Также была конфискована сумма взятки, для этого в доход государства обратили имущество осужденных.

Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобы адвокатов Сычева и Шестакова, приговор им вступил в законную силу.