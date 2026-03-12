Омской пенсионерке сказали слово «зима», и она отдала 5 миллионов

Работники банка пытались уберечь женщину от совершения ошибки, но она свято верила, что участвует в «спецоперации».

Управление МВД России по Омской области

Сотрудники омской полиции возбудили уголовное дело по факту хищения более пяти миллионов рублей у 70-летней жительницы Кировского округа. Пожилая женщина лично отдавала крупные суммы денег отправленным к ней курьерам – они называли кодовое слово и получали пакет с наличными.

Обработка пенсионерки шла две недели. Сначала ей позвонили якобы от бывшего работодателя, сообщив об утечке данных сотрудников. Из-за этого на предприятии проводится проверка, инициированная органами госбезопасности. Бывший начальник рекомендовал женщине сотрудничать с правоохранителями.

Далее подключился «московский следователь», заявивший пенсионерке, что от ее имени переведен миллион рублей на счет человека, который находится в розыске. «Следователь» назвал это финансированием терроризма и сказал, что омичка должна доказать, что она к этому не причастна. Для этого женщине предложили перевести все сбережения в специальную ячейку.

– Аферисты придумали легенду, которая бы объяснила работникам банка необходимость снятия крупных сумм: ремонт собственной квартиры и квартиры любимой племянницы, которая приобрела новое жилье. Эту же версию потерпевшая рассказала свое родственнице, с которой отправилась в ближайшее отделение банка, – сообщили в полиции.

Поскольку на счетах пенсионерки было около 3,5 млн рублей, женщину и ее 36-летнюю племянницу отправили в головной офис. Банковские работники пытались убедить пенсионерку, что ее обманывают мошенники, но, будучи запуганной мнимым привлечением к уголовной ответственности за разглашение данных «спецоперации», женщина категорически все отрицала, и на следующий день ей выдали запрошенную сумму.

Далее лжеследователь сказал омичке завернуть деньги в непрозрачный пакет и передать курьеру. Прибывший к ней домой молодой человек назвал кодовое слово «зима», отдал бабушке некий акт приема-передачи и скрылся.

На этом мошенники не упокоились. Они вынудили пенсионерку оформить кредит на миллион рублей и взять еще один миллион у знакомых – деньги якобы пошли на погашение займа, оформленного от ее имени в Твери. Для передачи средств аферисты также направляли к бабушке курьеров.

– При последнем звонке собеседник сказал, что все купюры нужно будет тщательно проверить – вручную, и эта процедура займет много времени. Всю переписку и документы, которые пенсионерке отправляли в мессенджере, он велел удалить, а копии актов приема-передачи – убрать подальше от чужих глаз, – отметили в пресс-службе УМВД.

Только спустя несколько дней пенсионерка осознала, что ее обманули, и пошла в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сейчас ведется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех звеньев криминальной цепочки. Учитывая, что деньги передавались через курьеров, у омички есть определенные шансы вернуть свои сбережения.