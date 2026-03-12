«Газпром нефть» провела в Омске Кубок G-Drive в поддержку детского хоккея

В соревнованиях приняли участие более тысячи юных спортсменов из города и районов области.

фото: пресс-служба «Газпром нефти»

В Омске прошел ежегодный детский хоккейный турнир на кубок G-Drive. Соревнования считаются крупнейшими в Сибири для школьных команд, тренирующихся на уличных хоккейных площадках. Матчи проходят на открытом воздухе, а решающие игры традиционно принимают ледовые площадки домашнего стадиона ХК «Авангард» – «G-Drive Арены».

Ежегодно турнир организует компания «Газпром нефть», которая вот уже 20 лет занимается развитием хоккея в регионе в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». При участии компании в Омске была открыта академия «Авангард», построена «G-Drive Арена», а сейчас ведется реконструкция спортивно-концертного комплекса имени Блинова. Кроме того, в регионе развивается сеть школьных и дворовых хоккейных площадок, регулярно проходят детские, любительские и профессиональные турниры.

В 2026 году участниками соревнований стали более 1000 юных хоккеистов в возрасте до 14 лет. Главный приз турнира – переходящий Кубок G-Drive. Групповой этап прошел в три раунда по круговой системе. Такой формат позволяет командам провести больше матчей, получить игровой опыт и улучшить взаимодействие на льду. Дополнительно для участников организовали мастер-классы с игроками Высшей хоккейной лиги.

По традиции турнир сопровождался благотворительной акцией в поддержку Омской областной детской клинической больницы. Все 665 шайб, заброшенных на соревнованиях, сеть АЗС «Газпромнефть» конвертировала в 20 тысяч литров моторного топлива G-Drive. Его направят на заправку медицинских автомобилей, которые выезжают к пациентам в отдаленные районы Омской области.