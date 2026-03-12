В Омске хотят запретить парковки возле школ

По словам депутатов, это создает угрозу для безопасности детей.

omskinform.ru

В Омске могут запретить стоянку автомобилей возле образовательных учреждений. С таким предложением на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по социальным вопросам выступил депутат Юрий Козловский.

По его словам, машины, припаркованные вдоль школьных заборов, закрывают обзор, и водители не видят ребенка, который выходит на дорогу из-за стоящего авто. Это может привести к трагедии.

– Некоторые ставят машины для того, чтобы ребенка подвезти, а некоторые просто ставят, тем самым перекрывая пешеходный переход, по которому дети идут в школу. И ты действительно подъезжаешь, и получается: машина – одна с одной, а другая – с другой стороны. Ребенок выходит из-за машины, и следующая его просто не видит, – объяснил парламентарий.

Чтобы решить проблему, депутат предложил установить знаки, запрещающие стоянку, и сделать фотофиксацию нарушений. Также прозвучала идея сделать специальные площадки для быстрой высадки детей, чтобы родители не бросали машины где попало.

В мэрии ответили, что готовы поддержать инициативу. Замдиректора департамента городского хозяйства Асхат Сабитов сообщил, что в бюджете на этот год заложено 20 млн рублей на нужды школ. Он предложил депутатам составить список конкретных адресов, где нужно запретить парковку или обустроить карманы для машин, чтобы ведомство могло приступить к работе.