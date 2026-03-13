В Омском ГАУ обсудили роль науки и технологий в стратегическом развитии университета

В рамках прошедшего форума также прошла дегустация экспериментальных образцов продукции, созданной на базе научных разработок

Фото: Пресс-служба ОмГАУ

В Омском государственном аграрном университете прошел профессорский форум «Технологический прорыв: наука и инновации в стратегическом развитии университета». Ученые обсудили направления развития научных школ и внедрение инноваций в образовательную и исследовательскую деятельность вуза.

Форум состоялся 12 марта в зале заседаний ученого совета. Модератором мероприятия выступила проректор по научной работе Наталья Гоман. Открывая встречу, она отметила, что именно научные разработки и инновационные технологии формируют современное лицо университета и определяют его дальнейшее развитие.

Участники форума заслушали шесть докладов, посвященных ключевым направлениям научной работы вуза. Обсуждались вопросы развития инноваций в стратегии Омского ГАУ, внедрения современных технологий селекции, совершенствования методов агрохимических исследований и реализации научных проектов при поддержке Российского научного фонда.

Фото: Пресс-служба ОмГАУ

Также были представлены исследования в области пищевой биотехнологии и разработки нутрицевтиков из местного сырья, а также проекты, связанные с развитием молочных биотехнологий для удаленных территорий и укреплением продовольственного суверенитета.

Форум стал площадкой для профессиональной дискуссии ведущих ученых университета о перспективах развития научных школ и внедрения новых технологий. В рамках мероприятия также прошла дегустация экспериментальных образцов продукции, созданной на базе научных разработок.

По итогам обсуждения участники приняли резолюцию с предложениями по дальнейшему развитию научной деятельности. Среди них – формирование междисциплинарных исследовательских команд для решения задач индустриальных партнеров с участием студентов и аспирантов, а также внедрение образовательных модулей и мастер-классов по технологическому предпринимательству в системе наставничества «ученый – студент».