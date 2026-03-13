Омские мужчины оказались активнее женщин в выборе подарков к гендерным праздникам

Такой вывод сделали аналитики «МегаФона», изучив статистику посещений интернет-магазина и продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

Фото: Пресс-служба МегаФона

Накануне традиционных гендерных праздников россияне активно покупали электронику для близких. В этом году перед Днем защитника Отечества сильнее всего выросли продажи ноутбуков – в два раза, а перед Международным женским днем заметно увеличился спрос на умные часы – на 70 %.

По данным статистики посещений интернет-магазина, мужчины чаще искали подарки к 8 Марта – на 12 % активнее, чем пользователи перед 23 Февраля. Женщины, напротив, готовились ко Дню защитника Отечества менее активно: их интерес к покупкам был на 4 % ниже по сравнению с кануном 8 Марта. Наибольшую активность проявляли покупатели в возрасте 35–44 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Краснодара.

В Сибири тенденция также подтвердилась. Самыми активными в праздничный период стали мужчины 35–44 лет. В феврале их доля среди посетителей интернет-магазина составляла 53 %, а в марте выросла до 56 %. В Омске мужчины заметно опередили женщин: в феврале они заходили в интернет-магазин на 23 % чаще, чем пользовательницы, а в марте – уже на 31 %.

Фото: Пресс-служба МегаФона

Самыми популярными подарками остаются смартфоны. В предпраздничные недели на них пришлось 26 % продаж в штуках и около 80 % выручки. Перед 23 Февраля на 27 % вырос спрос на смартфоны Samsung, а к 8 Марта чаще покупали устройства Apple и Realme – продажи обеих марок увеличились на 80 %. На втором месте по популярности оказались беспроводные наушники с долей 12 %, на третьем – пауэрбанки (4 %).

При этом подарки для мужчин чаще включали ноутбуки – их продажи в феврале выросли вдвое по сравнению с январем. В преддверии 8 Марта заметно вырос спрос на умные часы (+70 %). Также увеличились продажи беспроводных наушников (+22 %) и умных колонок (+19 %).

Стабильным спросом пользовались планшеты и пауэрбанки. Перед 23 Февраля их продажи увеличились на 22 и 20 % соответственно, а перед 8 Марта – на 27 и 28 %.

При этом покупатели не всегда готовились к праздникам заранее. В феврале больше всего заказов пришлось на 18 и 22 числа, а в марте – на 6 и 7 марта. Чаще всего подарки оформляли в разгар рабочего дня – в период с 12 до 15 часов.