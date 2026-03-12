Омский НПЗ вошел в число крупнейших площадок солнечной генерации в России

На предприятии работает СЭС мощностью 20 МВт – крупнейшая промышленная солнечная электростанция страны.

Фото: Григорий Овесов

В России растет интерес промышленности к собственной солнечной генерации. Компании нефтяного, нефтегазового и металлургического сектора устанавливают солнечные электростанции на своих производственных площадках, сообщил в интервью ТАСС глава компании «Хевел» Игорь Шахрай.

– У нас есть коммерческие проекты с компаниями нефтяного, нефтегазового и металлургического сектора, которые на своих объектах ставят нашу генерацию, – отметил Шахрай. – На Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» работает СЭС мощностью 20 МВт. Сегодня это крупнейшая промышленная солнечная генерация в стране.

По его словам, развитие таких проектов позволяет предприятиям повышать энергоэффективность и снижать нагрузку на окружающую среду.

Солнечная электростанция на территории Омского НПЗ была введена в эксплуатацию в 2025 году. Проект реализован в рамках программы модернизации предприятия и направлен на развитие экологичных источников энергии.

СЭС включает десятки тысяч фотоэлектрических панелей, установленных на площади около 20 гектаров. Генерируемая электроэнергия используется для обеспечения производственных процессов предприятия.

Запуск станции позволил Омскому НПЗ значительно увеличить объем собственной «зеленой» генерации: производство солнечной электроэнергии на площадке выросло примерно в 20 раз. Проект стал крупнейшим примером применения солнечной энергетики на промышленном объекте в России.