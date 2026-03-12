Омичка «банковала» деньгами ТСЖ, тратя их на рестораны и карты Таро

Предприимчивая управляющая товарищества похитила 234 тыс. рублей.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор в отношении бывшей управляющей ТСЖ «Монолит-2010» Екатерины Ахрамовой. Ее признали виновной в присвоении и растрате.

В суде первой инстанции установлено, что 39-летняя управляющая ТСЖ с мая 2023 года по август 2024 года различными способами похитила более 234 тыс. рублей, принадлежащих товариществу.

С этого счета руководительница оплачивала личные покупки на маркетплейсе: парфюмерию, косметику, одежду, постельное белье и даже карты таро.

Этими же деньгами она оплачивала обеды в ресторане быстрого питания, а также государственные пошлины за оформление загранпаспортов для себя и двух своих детей.

Кроме того, управляющая заключила фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем на выполнение работ по ремонту порогов и сварочные работы. Деньги были перечислены подрядчику, однако работы фактически выполнены штатными сотрудниками ТСЖ. Позднее предприниматель вернул большую часть средств подсудимой. Доказан еще один эпизод: она присвоила деньги, полученные от арендатора нежилого помещения, принадлежащего ТСЖ.

В судебном заседании подсудимая вину не признала. Но Кировский районный суд признал ее виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Бывшую управляющую заставили вернуть ТСЖ более 222 тыс. рублей.

Омский областной суд не согласился с доводами защиты Ахрамовой и оставил этот приговор без изменения.