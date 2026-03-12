«Скромный народ»: омских учителей решили почаще награждать

Городские власти намерены исправить ситуацию с наградами учителей.

Фото: Freepik.com

В ходе сегодняшнего заседания комитета Омского горсовета по социальным вопросам заместитель мэра Инна Елецкая заявила, что работники сферы образования получают незаслуженно мало наград и общественного признания по сравнению с представителями других отраслей.

По мнению чиновницы, в культуре и спорте система поощрений выстроена гораздо эффективнее, в то время как педагоги зачастую остаются в тени из-за своей «природной скромности».

– Я убеждена, что мы очень мало награждаем работников этой сферы. Вот с культурой у нас в этом плане как-то выстроена система. Спорт очень любит благодарить всех, кто принимает участие в организации мероприятий. А «образованцы» – скромный народ, они работают и работают, хотя эта структура более широкая, – заявила Елецкая.

Инна Елецкая пообещала депутатам, что ситуация изменится и поощрение работников сферы образования станет ключевой задачей для мэрии в этом году.