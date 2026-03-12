14 многоэтажек: в Омске готовятся «воткнуть» новый микрорайон

Он будет состоять из восьмиэтажных домов, школы, поликлиники и спорткомплекса.

omskinform.ru

В Омске собираются строить еще один микрорайон. Новый ЖК появится в Октябрьском округе в границах улиц 4-я Транспортная, Барабинская, Хабаровская и 1-я Военная.

Планируется масштабное освоение этой территории, которое фактически сформирует новый жилой микрорайон в районе улиц Кирова и 5-й Рабочей. Согласно проекту планировки и эскизу застройки, жилой массив будет включать в себя 14 многоквартирных домов. Все дома будут иметь высоту 8 этажей.

На территории микрорайона запроектирована общеобразовательная школа, рассчитанная на 1122 места, а также объект дополнительного образования – детская школа искусств на 300 мест.

Помимо этого, в микрорайоне появится поликлиника с пропускной способностью 200 посещений в смену и спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест. Также предусмотрено создание автомойки, магазинов и стоянки.

Строительство жилых домов планируется начать в 2029 году, а закончить в 2033-м. Все намеченные планы собираются реализовать к 2040 году.

Отметим, что сейчас на этой территории находится множество маленьких магазинов, два торговых комплекса и два хозяйственных корпуса.