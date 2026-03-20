Без таблеток и мазей: омичам рассказали об альтернативном лечении болей в спине

Врач-невролог «Евромеда» Анна Аверьянова рассказала, как бороться с болью и дискомфортом при помощи рефлексотерапии.

МЦСМ Евромед

Боль в спине и суставах может стать настоящей преградой на пути к активной жизни, ежедневно лишая радости движения. Для многих людей хронический дискомфорт – повседневная реальность, а привычные лекарства – таблетки и мази – не всегда приносят облегчение. Как действовать тогда? В интервью врач-невролог, рефлексотерапевт «Евромеда» на Магистральной Анна Аверьянова**** рассказала о важности комплексного подхода и о том, как бороться с болью и дискомфортом иначе – с помощью рефлексотерапии.

– Анна Сергеевна, по основному образованию вы врач-невролог, но недавно прошли обучение по рефлексотерапии. Чем вас заинтересовало это направление и почему сейчас оно популярно?

– Рефлексотерапия привлекла меня своим бережливым подходом: без увеличения лекарственной нагрузки на организм пациента можно воздействовать на различные заболевания и состояния. В их числе болевые синдромы, в том числе головная боль, гипертоническая болезнь, повышенный уровень сахара и даже вредные привычки, например курение. Ко мне приходят пациенты, у которых уже много разных заболеваний, им уже бывает невозможно добавлять лекарства. При помощи иглоукалывания мы решаем проблемы таких людей.

– Какие виды рефлексотерапии вы применяете на практике?

– Я применяю в своей практике аурикулотерапию – иглоукалывание поверхности уха, Су-Джок-терапию – иглоукалывание кистей и стоп, а также классическую рефлексотерапию – иглоукалывание по меридианам и точкам, которые проходят на теле человека.

– Почему эти техники работают?

– Иглы вводятся в биологически активные точки, то есть в точки с высокой концентрацией нервных окончаний. Также эти точки могут быть еще триггерными, то есть болевыми. При введении иглы активизируется вегетативная нервная система либо снимается спазм. Воздействие на нервную систему с разных сторон как раз-таки помогает лечению заболеваний.

– Как быстро достигается эффект и сколько процедур необходимо?

– Каждому пациенту нужно индивидуальное количество процедур для достижения эффекта. При болевых синдромах часто уже после первой процедуры видим улучшение, иногда даже более чем на 50 %. При хронических болевых синдромах для достижения результата обычно необходимо более 4 процедур. В большинстве случаев уже к 7-й процедуре пациенты чувствуют улучшение, к 10-й достигается хороший обезболивающий эффект.

– Лечение могут проходить и взрослые, и дети?

– Да, иглоукалывание делают и взрослым, и детям. Я взрослый врач, поэтому на практике работаю только с пациентами старше 18 лет.

– Какие противопоказания есть к такому виду лечения?

– Доброкачественные и злокачественные опухоли, то есть любые новообразования, заболевания крови, подтвержденные острые инфекции, декомпенсированные заболевания сердца и легких, беременность, инфаркты и инсульты, острые психические заболевания.

ОРВИ, ларингиты, тонзиллиты к противопоказаниям не относятся. При этих состояниях можно проводить рефлексотерапию.

– Может ли рефлексотерапия выступать в качестве самостоятельного лечения или она применяется в комплексе с медикаментами и прочим?

– Рефлексотерапия, то есть иглоукалывание, может выступать и как самостоятельный вид лечения, и как сопутствующий – для усиления действия основной терапии, то есть лекарственных препаратов. Тактика подбирается индивидуально.

Аверьянова Анна Сергеевна принимает пациентов в новом корпусе «Евромеда» в Нефтяниках. На площади около 2000 кв. м здесь разместились кабинеты врачей многих специальностей, эндоскопическая, функциональная, ультразвуковая, лучевая и лабораторная диагностика, а также дневной стационар и отделение стоматологии. Услуги могут получить все члены семьи – от малышей до пожилых людей. Поликлиника расположена по адресу: ул. Магистральная, 70б (рядом с ост. «Площадь Лицкевича»). Запись на прием по тел. 331-400, через сайт или мобильное приложение клиники.

