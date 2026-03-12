Омское отделение ПСБ проводит акцию: бонусные баллы за перевод пенсии и социальных выплат

Оформить перевод пенсии или социальных выплат Социального фонда можно как в любом отделении банка, так и дистанционно.

Фото: ПАО ПСБ

ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии» для жителей Омска, получающих выплаты от Социального фонда России (СФР) или аналогичное пенсионное обеспечение от силовых и военных структур. Программа распространяется на граждан, которым средства перечисляет Социальный фонд России, а также представители силовых и военных структур.

Клиенты, которые переведут выплаты в ПСБ, смогут получить до 3000 приветственных бонусных баллов – до 1000 бонусов за каждый месяц зачисления средств. Баллы можно конвертировать в рубли по курсу 1:1 и использовать по своему усмотрению. Максимальный бонус начисляется при ежемесячной выплате от 18 тыс. рублей.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрировать промокод «ПСБ3000» в мобильном или интернет-банке при переводе выплаты СФР либо обратиться в контакт-центр банка. Если заявление на перевод пенсии или социальной выплаты подается непосредственно в офисе ПСБ, вводить промокод не требуется.

Оформить перевод пенсии или социальных выплат Социального фонда можно в любом отделении банка, а также дистанционно – через личный кабинет мобильного или интернет-банка. Военные пенсионеры могут подать заявление о переводе через соответствующее силовое или военное ведомство.

– Мы активно развиваем социально значимые финансовые сервисы, которые помогают клиентам комфортно решать повседневные вопросы и чувствовать уверенность в завтрашнем дне, – отметил вице-президент, директор департамента некредитного розничного бизнеса ПСБ Михаил Ефремов. – Банк регулярно проводит акции, позволяющие получить дополнительные преимущества. Новое предложение рассчитано на широкий круг получателей социальных выплат, включая пенсионеров, и направлено на повышение лояльности клиентов и привлечение новой аудитории. Приветственный бонус при переводе выплат позволит участникам получить дополнительный доход.

Акция действует во всех регионах России. Чтобы получить бонус, первое зачисление выплаты должно произойти в период с 1 апреля по 31 августа 2026 года. Подробные условия можно уточнить в контакт-центрах банка и на официальном сайте ПСБ.