Хоценко назвал ключевые приоритеты развития коммунальной инфраструктуры Омской области

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Омской области принял участие в расширенном заседании коллегии регионального министерства энергетики и ЖКХ, где подвели итоги работы отрасли за прошлый год и обозначили задачи на ближайшую перспективу.

Виталий Хоценко подчеркнул, что регион последовательно реализует задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным. В числе приоритетных направлений – газификация и догазификация, модернизация коммунальной инфраструктуры, переселение граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство общественных пространств и обеспечение жителей качественной питьевой водой. В заседании также принял участие председатель Законодательного собрания Александр Артемов.

По итогам 2025 года в рамках программы переселения из аварийного жилья в регионе расселено более 96 тысяч квадратных метров жилого фонда, новые квартиры получили почти 6,5 тысячи человек. По региональной программе капитального ремонта приведены в порядок 618 многоквартирных домов.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Продолжается и модернизация коммунальной инфраструктуры. В рамках федерального проекта отремонтировано 44 километра инженерных сетей, что позволило улучшить качество коммунальных услуг почти для 35 тысяч жителей.

Дополнительные возможности для обновления инфраструктуры создает казначейский инфраструктурный кредит: Омская область получила около 1,5 млрд рублей федеральной поддержки. Средства направят на строительство и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства.

Значительная работа ведется по газификации. В 2025 году к сетям газораспределения подключено более 16 тысяч жилых помещений, из них почти 7,5 тысячи домовладений – в рамках президентской программы социальной догазификации. Кроме того, завершено строительство газопроводов-отводов, что позволило подключить к единой системе газоснабжения Большереченский, Тарский, Знаменский и Тевризский районы.

Параллельно реализуются экологические проекты. В рамках программы «Чистый воздух» только за прошлый год более 2,2 тысячи частных домов в Омске переведены с печного отопления на газ.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Серьезные изменения происходят и в сфере благоустройства. Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году благоустроено 68 общественных пространств и реализовано 15 инициативных проектов. Завершены проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Калачинске и Тюкалинске. В текущем году планируется обновить более 50 общественных территорий.

Отдельным направлением станет реализация федеральной программы по замене устаревшего отопительного оборудования в частных домах, прежде всего в населенных пунктах, не вошедших в программу газификации.

В преддверии профессионального праздника губернатор вручил государственные и региональные награды работникам жилищно-коммунального хозяйства Омской области, отметив их вклад в развитие отрасли и повышение качества жизни жителей региона.

О дальнейших планах развития отрасли на заседании также доложил министр энергетики и ЖКХ области Владимир Шнипко.