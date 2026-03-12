В Омске планируют усилить контроль за безбилетными пассажирами

Власти ставят задачу не наказания «зайцев», а предупреждения людей о необходимости оплаты поездки.

Фото: Сергей Сапоцкий

Поэтапное внедрение безналичной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Омска возможно потребует расширения службы контролеров. Об этом рассказали участники совместной пресс-конференции, посвященной полному отказу от наличных на автобусном маршруте № 24 (пос. Солнечный – железнодорожный вокзал). С 20 марта пассажиры смогут рассчитываться исключительно с помощью банковских карт, транспортной карты, единой карты омича, а также через QR-код или устройства с поддержкой бесконтактной связи.

Маршрут № 24 обслуживает 15 автобусов большого класса, которые ежедневно перевозят порядка 10 тыс. пассажиров. Насколько аккуратно они оплачивают проезд, будут поверять сотрудники службы контролеров.

– К настоящему времени у нас создано 12 контрольно-ревизионных групп. Увеличивать частоту проверок именно на маршруте № 24 в связи с изменением на нем системы оплаты проезда они пока не будут, а по-прежнему будут работать на всех маршрутах в соответствии со своими планами, – сообщил директор АО «Пассажирское предприятие № 8» Марат Саликов.

Председатель комитета Омского городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры, депутат партии «Единая Россия» Юрий Арчибасов напомнил, что переход на «безнал» выгоден пассажирам. С 1 января текущего года стоимость проезда в городском общественном пассажирском транспорте, работающем по регулируемым тарифам, составляет 47 рублей за разовую поездку при оплате за наличный расчет и только 40 рублей при оплате электронными средствами платежа.

Фото: Сергей Сапоцкий

– Попытка же сэкономить эти 40 рублей может обернуться штрафом. На сегодняшний день штраф за безбилетный проезд составляет максимально 1 тыс. рублей, если пассажир не впервые пренебрег правилами – 2 тыс. рублей. Эта норма действует уже два года. Контрольная служба работает: составляет акты и отправляет их в департамент контроля. Административная комиссия выписывает штрафы. За прошлый год есть статистика по штрафам. На наш взгляд, она далека от реальности, потому что услугу контроля необходимо увеличить. При увеличении службы контроля люди будут понимать, что неотвратимость наказания присутствует, – отметил Юрий Арчибасов. – Важно подчеркнуть: у нас нет задачи штрафовать людей, есть задача предупредить их о том, что проезд необходимо оплачивать, и тогда наказание не последует. Я неоднократно встречал в социальных сетях сообщения о конфликтах в транспорте, которые порой доходят даже до драк. Хотелось бы, чтобы каждый из нас понимал: оплата проезда – это та же покупка, но не товара, а услуги. Если значительная часть пассажиров не будет оплачивать проезд, то затраты транспортного предприятия лягут на плечи других людей.

Новую систему оплаты на маршруте № 24 участники пресс-конференции назвали пилотным проектом. В случае признания эксперимента удачным он будет масштабирован на весь муниципальный пассажирский транспорт. Для защиты интересов пассажиров при поэтапном внедрении безналичной системы оплаты департамент транспорта и депутаты горсовета работают над расширением имеющейся тарифной сетки транспортной карты «Омка». Кроме того, рассматривается возможность введения системы так называемых разовых проездных. Такие билеты будут предоставлять право совершения фиксированного количества поездок в общественном транспорте, а после исчерпания лимита возможности пополнить баланс на них не будет. Такой способ оплаты будет выгоден, например, гостям города, нуждающимся всего в нескольких поездках.