В омской мэрии назвали причину задержки запуска платных парковок

Создавать по 20-30 мест оказалось делом невыгодным.

omskinform.ru

Вопрос создания платной парковочной сети в Омске снова стал предметом дискуссии на заседании профильного комитета городского совета. Председатель комитета Алексей Провозин попенял мэрии на отсутствие точного графика запуска проекта. По его мысли, без четких цифр по месяцам проект превращается в бесконечное планирование.

– Собственно, как год прошел, второй прошел, в следующий опять запланировали. Видите, когда нет детального графика запуска, например: 30 мест в январе, 40 мест в феврале, 100 мест в марте, – отметил парламентарий.

В ответ заместитель мэра Инна Елецкая объяснила, что запустить систему частями невозможно из-за экономической нецелесообразности. По расчетам администрации, точечное создание 20 или 30 платных мест будет приносить бюджету только убытки.

–Нельзя таким образом делать: ни 100 мест в этом месяце, ни 20 в следующем. Потому что это проработка детальная всех затрат бюджета по периодам и просчет доходов, – пояснила Елецкая.

Проект может стать рентабельным лишь при условии одномоментного открытия не менее 3000 парковочных мест, что требует колоссальных разовых вложений – более 300 млн рублей.

Помимо финансового барьера, реализации мешает сложность согласований. В процессе задействованы сразу несколько ведомств и ГИБДД. В мэрии подчеркнули, что их цель – это комплексный подход, который позволит не только упорядочить городскую среду, но и гарантированно пополнять казну.