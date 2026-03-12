Готовивший убийство 5 человек омич признан невменяемым

Уголовное дело будут передавать в суд для направления мужчины на принудительное лечение.

СУ СК России по Омской области

31-летнего жителя Омска, готовившего убийство 5 человек, признали невменяемым и планируют направить на принудительное лечение, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СКР.

В рамках расследования уголовного дела мужчины, который планировал убить бывшую учительницу, двоих экс-одноклассников и двоих бывших коллег, была проведена психиатрическая экспертиза обвиняемого. Она показала, что фигурант является невменяемым.

– Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Дело будет передано в суд для направления его на принудительное лечение, – сказала представитель следствия.

Омич планировал совершить массовое убийство в городе Южноуральске (Челябинская область), где он длительное время проживал. Поводом стала месть в отношении бывших одноклассников и коллег. Для расправы над ними фигурант самостоятельно изготовил яд и взрывчатое вещество. Совершить преступление он не успел, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области. На мужчину завели уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более человек общественно опасным способом.