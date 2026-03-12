В Омске и области стали строить меньше «коротких» многоэтажек

Бизнес стал делать ставку на площадь, а не на количество жилья.

Фото: Сергей Мельников

В Омском Росреестре подвели итоги 2025 года. По данным ведомства, на кадастровый учет за 12 месяцев поставили 45 многоквартирных домов общей площадью 495,2 тыс. кв. м.

По сравнению с предыдущим отчетом количество многоэтажек уменьшилось, но в целом объемы выросли на 46 %. В 2024 году было учтено 58 домов площадью 339,1 тыс. кв. м.

Прирост по площади произошел в том числе за счет завершения так называемых долгостроев. Таких в прошлом году в Омске образовалось три.

Самым крупным по площади в прошлом году стал дом на ул. Б. Г. Шаронова, 9, на Левобережье, 50,6 тыс. кв. м. На 19 этажах (включая подземный) расположены 570 квартир, 227 машино-мест, 203 кладовых помещения, а также 16 помещений коммерческого и иного назначения.

Наиболее высокими новостройками оказались два корпуса на ул. 1-й Затонской в 21 этаж.

С начала 2026 года на государственный кадастровый учет уже поставлено 7 многоквартирных домов общей площадью 76,4 тыс. кв. м. Один дом возвели в Кормиловке, остальные – в Омске.