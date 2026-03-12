Шелест: аллея «олимпийских» кленов украсит Иртышскую набережную в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что масштабная реконструкция набережной Тухачевского требует перекладки инженерных коммуникаций. Чтобы сохранить деревья, попадающие в зону работ, их будут аккуратно выкапывать вместе с комом земли и перевозить в муниципальный питомник с использованием специальной техники.
После завершения благоустройства на территорию набережной вернутся 301 дерево. Они станут частью обновленного зеленого массива площадью около 11 тысяч квадратных метров.
Отдельно решено перенести 74 краснолистных канадских клена, которые ранее были высажены на средства мецената Сергея Козубенко. Новым местом для аллеи станет Иртышская набережная, где формируется прогулочная зона в рамках второй очереди благоустройства территории пляжа «Центральный-2». Планируется, что каждое дерево будет оснащено подсветкой, а рядом разместят таблички с информацией об омских спортсменах – победителях крупнейших международных соревнований.
Сергей Козубенко поддержал идею переноса аллеи.
– Я прекрасно понимаю масштабы предстоящего преображения набережной Тухачевского и искренне поддерживаю развитие и процветание моего родного города, – отметил он. – Думаю, наши клены отлично будут смотреться на набережной Иртыша и принесут много радости и омичам, и гостям города.
По словам мэра, процесс пересадки деревьев будет проходить под контролем специалистов – к работе привлекут омских агрономов. Следить за ходом работ жители смогут через социальные сети и средства массовой информации.