·Происшествия

Суровые омские подростки рассекают по ночам на машинах родителей

Юных нарушителей поймали Госавтоинспекторы.

Инспекторы дорожно-патрульной службы отстранили от управления автомобилями двух омских подростков.

Первый случай произошел поздним вечером на улице 2-й Поселковой. Внимание экипажа привлек автомобиль BMW, за рулем находился 17-летний омич. На место полицейские вызвали мать юного нарушителя.   Второй инцидент произошел менее чем через час на улице 10 лет Октября. Автоинспекторы остановили автомобиль «Лада-Гранта» под управлением 17-летней девушки. Для оформления материалов на место прибыл отец несовершеннолетней.   Оба транспортных средства помещены на специализированную стоянку. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

С семьями подростков проведут беседу.

