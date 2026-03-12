В Омске предложили построить спортивный центр для раненых бойцов СВО

Однако сам город не потянет такой масштабный проект.

Фото создано при помощи ИИ

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам экономического развития прозвучала инициатива о создании в городе специализированного спортивного центра для реабилитации раненых участников СВО и развития паралимпийского спорта.

С предложением выступил депутат Александр Кузюков, отметивший, что на сегодняшний день спортивные организации вынуждены арендовать залы в школах и спорткомплексах по высокой стоимости, сталкиваясь с дефицитом свободных площадок.

– Для проведения любых турниров спортивным организациям всегда приходится искать место проведения: спорткомплексы, залы, иногда даже школы. Везде очереди, приходится за несколько месяцев в график вклиниваться и платить большие суммы – по 70–100 тыс. рублей за день аренды, – рассказал парламентарий.

По словам депутата, создание специализированного объекта напрямую коррелирует с поручением президента России об организации центров адаптивного спорта во всех городах-миллионниках. Кузюков также подчеркнул, что для возвращающихся из зоны проведения СВО бойцов спорт является ключевым инструментом восстановления.

– Сейчас много ребят возвращается с фронта ранеными, и их реабилитация часто проходит через спорт. А у нас нет такого хорошего многофункционального объекта, – отметил депутат.

При этом опыт других регионов, в частности пример центра Римы Баталовой в Уфе, показывает, что подобные комплексы могут быть коммерчески успешными за счет гостиничной и сервисной инфраструктуры.

Заместитель мэра Омска Инна Елецкая согласилась с высокой социальной значимостью проекта. Однако строительство нового многофункционального комплекса, по мнению администрации, возможно только при условии привлечения финансирования из федерального бюджета или за счет внебюджетных источников.

– Абсолютно правильно было отмечено, что это вопрос очень актуальный сегодня. Но только консолидация усилий города, области и, может быть, каких-то федеральных источников финансирования позволит нам осуществить эту мечту, – заявила чиновница.

Также Елецкая отметила, что омские учреждения культуры и спорта уже активно принимают ветеранов СВО на безвозмездной основе, что приводит к возникновению «выпадающих доходов», но город сознательно идет на эти меры.