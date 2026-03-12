Омские школы сдают помещения в аренду, чтобы платить учителям

Внебюджетные доходы образовательных учреждений идут в том числе на оплату труда педагогов.

Бюджетные образовательные учреждения Омска зарабатывают сами, чтобы обеспечивать педагогов и материально-техническую базу. Согласно докладу мэрии, представленному в Омском городском совете заместителем мэра Инной Елецкой, социальная сфера города генерирует значительные средства за счет платных услуг и аренды.

Как рассказала Елецкая, основной упор образовательные учреждения делают на развитие спортивных, художественных, технических и естественно-научных направлений, на которые сегодня в Омске утверждены тарифы более чем в 120 организациях.

В 2024 году объем внебюджетных средств составил 180 млн рублей, по итогам 2025 года он вырос до 191,8 млн. В этом году перед руководителями учреждений поставлена задача заработать не менее 204,6 млн рублей.

– Вы видите, что в 2025 году доходы выросли до 191 млн 800 тыс. рублей. И план на 2026 год мы поставили нашим учреждениям – 204 млн 600 тыс. рублей, – отметила заместитель мэра.

Параллельно с образовательными услугами омские школы и детские сады стали активнее использовать свое имущество. Количество учреждений, сдающих помещения в аренду профильным организациям, за год увеличилось с 53 до 69, что принесло в копилку системы образования 5,3 млн рублей. В мэрии отметили, что эти деньги не «растворяются» в общем бюджете, а направляются на нужды самих заведений.

Прибыль позволяет выплачивать вознаграждение педагогам, участвующим в дополнительных программах, обновлять материально-техническую базу, устранять предписания надзорных органов, а также частично гасить счета за ЖКХ.

В мэрии также подчеркнули, что такая финансовая активность делает бюджетную сферу более устойчивой и позволяет повышать качество услуг, сохраняя их доступность для омичей.