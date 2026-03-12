Омск-Информ
·Общество

Омичей предупредили о новом мощном снегопаде

Водителей призвали снижать скорость, а пешеходов – не торопиться.

В омской Госавтоинспекции предупредили о новом мощном снегопаде. Стихия сильно осложняет дорожную обстановку.

Водителям напомнили об увеличенном тормозном пути. Призвали снижать скорость до безопасных пределов и избегать резких маневров. Особенно советуют быть бдительными вблизи пешеходных переходов.

Пешеходов попросили не торопиться. Переходить дорогу можно, только оценив расстояние до приближающихся транспортных средств. В снегопад людей заметить сложнее, поэтому, переходя дорогу, нужно убедиться, что водитель пропускает.

