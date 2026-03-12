Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омских детсадовцев кормили сыром с подозрительным составом

Россельхознадзор уличил омского производителя в нарушениях.

Специалисты Россельхознадзора выявили фальсификат молочной продукции в одном из дошкольных учреждений города. Под проверку попал сыр «Голландский» (50 % жирности) производства омской компании «Юкомилк».

Проба продукта была отобрана в детском саду № 345 в конце января. Лабораторные исследования показали, что состав сыра не соответствует нормативам. Эксперты обнаружили отклонения по показателю жирнокислотного состава. Отметим, что это часто указывает на использование немолочных жиров и фальсификацию продукта.

Вчера, 11 марта, ведомство официально объявило производителю предостережение.

·Происшествия

Омских детсадовцев кормили сыром с подозрительным составом

Россельхознадзор уличил омского производителя в нарушениях.

Специалисты Россельхознадзора выявили фальсификат молочной продукции в одном из дошкольных учреждений города. Под проверку попал сыр «Голландский» (50 % жирности) производства омской компании «Юкомилк».

Проба продукта была отобрана в детском саду № 345 в конце января. Лабораторные исследования показали, что состав сыра не соответствует нормативам. Эксперты обнаружили отклонения по показателю жирнокислотного состава. Отметим, что это часто указывает на использование немолочных жиров и фальсификацию продукта.

Вчера, 11 марта, ведомство официально объявило производителю предостережение.