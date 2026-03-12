Омск-Информ
·Происшествия

В Омской области сельчанин сгорел в собственном доме

Жилье серьезно пострадало.

Вчера, 11 марта, в 13:54 стало известно о пожаре в деревне Соснино Горьковского района Омской области. К моменту прибытия спасателей полыхали надворная постройка, кровля и наружная стена дома.

Возгорание на 30 «квадратах» ликвидировали к 15 часам 5 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. На пепелище нашли тело хозяина дома.

Дознаватели выясняют причину возгорания.

