В омском Центре диагностики и лечения выявляют болезни дыхательных путей на ранних стадиях

Современное эндоскопическое исследование – видеотрахеобронхоскопия – позволяет детально осмотреть гортань, трахею, бронхи и легкие.

Фото: пресс-служба КДЦ

В Центре диагностики и лечения БУЗОО «Клинический диагностический центр» в Омске проводится современное эндоскопическое исследование дыхательных путей – видеотрахеобронхоскопия. Процедура позволяет подробно обследовать гортань, трахею и бронхи и выявить заболевания дыхательной системы на ранних стадиях.

Бронхоскопия является одним из наиболее информативных методов диагностики патологий дыхательных путей. Исследование помогает выявить воспалительные процессы, новообразования, последствия инфекций и другие изменения слизистой оболочки бронхов.

Процедуру проводит в эндоскопическом отделении Центра врач-эндоскопист Елизавета Зарудная. Для обследования используется современное оборудование – видеобронхоскоп BF-P150 Olympus, обеспечивающий высокое качество изображения и позволяющий врачу детально рассмотреть даже минимальные изменения тканей.

Перед исследованием пациенту проводится местная анестезия с использованием спрея и катетера, что делает процедуру максимально комфортной. При необходимости во время бронхоскопии может быть выполнена биопсия – забор небольшого фрагмента ткани для последующего лабораторного анализа. Это позволяет уточнить характер выявленных изменений и поставить точный диагноз.

Особенно важна бронхоскопия при подозрении на заболевания легких и онкологические процессы, поскольку позволяет обнаружить патологию на ранних этапах, когда лечение наиболее эффективно.

В Центре уделяется внимание индивидуальному подходу к каждому пациенту: перед процедурой проводится консультация врача, который оценивает состояние пациента, изучает результаты предыдущих исследований и объясняет ход обследования.

Перед проведением бронхоскопии необходимо соблюдать несколько рекомендаций. За 12 часов до исследования следует воздержаться от еды и питья. Пациентам старше 50 лет рекомендуется предварительно пройти электрокардиографию. На консультацию необходимо принести результаты рентгенографии или компьютерной томографии органов грудной клетки.

Записаться на исследование можно по телефону +7 (3812) 39-04-50 или через официальный сайт Центра: https://okd-center.ru