Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омске дотла сгорел пассажирский автобус

Возгорание случилось с утра.

Сегодня, 12 марта, в 08:36 стало известно о возгорании пассажирского автобуса на Красноярском тракте.

На месте работали 8 спасателей на двух единицах техники. Очевидцы могли наблюдать густые клубы черного дыма, окутавшие транспортное средство.

К 09:11 пожар на площади около 30 квадратных метров был ликвидирован. Пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются.

·Происшествия

В Омске дотла сгорел пассажирский автобус

Возгорание случилось с утра.

Сегодня, 12 марта, в 08:36 стало известно о возгорании пассажирского автобуса на Красноярском тракте.

На месте работали 8 спасателей на двух единицах техники. Очевидцы могли наблюдать густые клубы черного дыма, окутавшие транспортное средство.

К 09:11 пожар на площади около 30 квадратных метров был ликвидирован. Пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются.