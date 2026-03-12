Омичи угодили в колонию за семейный табачно-алкогольный бизнес

Мать и сын сумели реализовать продукции на миллионы рублей на оптовом складе «Третий разъезд».

Фото создано при помощи ИИ

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции по жалобам адвокатов проверил законность приговора Октябрьского районного суда Омска в отношении 63-летней горожанки и ее 43-летнего сына.

Они признаны виновными по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий), ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере), ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

В суде установлено, что с июня 2019 года по июль 2023 года семья приобретала и продавала алкогольную продукцию и табачные изделия на оптовой базе «Третий разъезд».

Всего в ходе обысков изъято 150 тыс. бутылок алкоголя и более 40 тыс. пачек табачных изделий на сумму около 53 млн рублей.

Кроме того, осужденные незаконно использовали чужие товарные знаки при обороте алкогольной продукции, причинив правообладателям ущерб на сумму более 30 млн рублей.

Ранее 43-летний фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния.

Рецидивист частично признал вину, а его мать не признала. Октябрьский суд назначил омичу 3,5 года «строгача» со штрафом 1 млн рублей, а его матери – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Омский областной суд осуждение признал законным, дополнительно указав на наличие в действиях мужчины особо опасного рецидива и изменив ему вид исправительного учреждения на колонию особого режима.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции с состоявшимися судебными решениями согласился, оставив кассационные жалобы адвоката в интересах осужденных без удовлетворения.