·Происшествия

Мощная буря перевернула фургон: «трассу смерти» в Омской области перекрыли

Спустя время, движение возобновили.

В федеральном казенном учреждении «Уралуправтодор» предупредили, что на трассе Р-402 Тюмень – Омск, в народе именуемой «дорогой смерти», полностью перекрыто движение. Причиной стало ДТП на 254-м километре в районе Ишима Тюменской области.

Подробности не сообщили. Водителей просят планировать маршруты заранее. Как уточнили чуть позже очевидцы в соцсетях, мощная буря перевернула фургон.

Спустя время, движение по трассе возобновили.

