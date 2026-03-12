Серебряков стал лидером побед среди российских вратарей

Голкипер «Авангарда» повторил клубный рекорд своего «коллеги», Карри Ряме.

Фото: hawk.ru

Во вчерашнем домашнем матче с нижегородским «Торпедо» омский «Авангард» поставил сразу несколько рекордов.

В частности, одолев «Торпедо» со счетом 4:1, «Авангард» поставил рекорд клуба по результативности за один регулярный чемпионат – 213 (предыдущий 209). А также рекорд клуба по победам за один регулярный чемпионат – 44 (43).

Кроме того, вратарь Никита Серебряков одержал 33-ю победу, повторив клубный рекорд финского голкипера команды Карри Ряме. Серебряков также стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну регулярку, опередив Даниила Исаева («Локомотив») и Василия Кошечкина (с 2013 по 2023 год выступал за «Металлург», а сейчас является тренером вратарей).

До плей-офф «ястребам» предстоят три матча. Один в Омске – 13 марта с «Шанхайскими Драконами». И два на выезде: с минским «Динамо» 17 марта и с череповецкой «Северсталью» 19 марта.