Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омской области лес утонул в канализационном «море»

Главу муниципального коммунального предприятия «Крутинское» Мурада Абатаева наказали.

Прокуратура Крутинского района Омской области раскрыла результаты проверки природоохранного законодательства. Тревожный сигнал поступил из Главного управления лесного хозяйства.

Установлено, что в январе в районе поселка Новгородцево на участке леса в 0,2 га произошел сброс канализационных вод из-за разрушения изношенной трубы сети канализации, 1971 года постройки. Ведомство внесло представления главе администрации района Василию Киселеву и руководителю МУП «Крутинское» Мураду Абатаеву.

Глава коммунальной организации привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ (загрязнение лесов сточными водами).

·Происшествия

В Омской области лес утонул в канализационном «море»

Главу муниципального коммунального предприятия «Крутинское» Мурада Абатаева наказали.

Прокуратура Крутинского района Омской области раскрыла результаты проверки природоохранного законодательства. Тревожный сигнал поступил из Главного управления лесного хозяйства.

Установлено, что в январе в районе поселка Новгородцево на участке леса в 0,2 га произошел сброс канализационных вод из-за разрушения изношенной трубы сети канализации, 1971 года постройки. Ведомство внесло представления главе администрации района Василию Киселеву и руководителю МУП «Крутинское» Мураду Абатаеву.

Глава коммунальной организации привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ (загрязнение лесов сточными водами).