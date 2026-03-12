Бессонная ночь: Шелест рассказал о последствиях жуткой бури в Омске

На улицы отправили работать 300 дорожников и 170 единиц техники.

Фото: t.me/shelest_sn

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о последствиях вчерашней метали. По его словам, дорожники продолжат работу в усиленном режиме. Ведь стихия вместе с ветром и снегом принесла резкое потепление.

За сутки с улиц города вывезли порядка 12,5 тысячи кубометров снега. Для предотвращения наледи использовали почти 1000 тонн противогололедных материалов, выполнили механизированное прометание улично-дорожной сети.

Синоптики обещают осадки. В дневную смену на уборку дорог и тротуаров власти выведут около 170 единиц техники и 300 рабочих. Вечером и ночью темпы нарастят.