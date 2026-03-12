Эксперт заявил, что Telegram обойдет все блокировки

Сервис может начать автономную сеть Mesh. И тогда интернет не понадобится.

Фото: Freepik.com

В ближайшее время мессенджер Telegram сможет обходить все блокировки, включая ограничения интернета. Если станет поддерживать автономную сеть Mesh. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по информационной безопасности (ИБ) и председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ (КС НСБ) Игорь Бедеров.

При внедрении этой опции пользователи смогут обмениваться сообщениями напрямую между устройствами, формируя распределенную сеть без участия интернет-провайдеров и серверов. Заглушить мессенджер получится если блокировать радиосигнал.

- Он обойдет все возможные ограничения и блокировки. Единственный способ противостоять Mesh-соединению – это глушение радиосигнала в диапазонах работы Bluetooth и Wi-Fi, – сказал эксперт.

Mesh-сети представляют собой децентрализованную систему связи, где каждое устройство передает данные соседним устройствам, формируя цепочку передачи сигнала. В такой сети сообщения могут распространяться между смартфонами через технологии вроде Bluetooth и Wi-Fi, даже если доступ к интернету ограничен. В мире уже существуют самостоятельные Mesh-мессенджеры. Одним из самых известных является Bitchat.

Однако реализация подобной функции мешает ее ограниченность выражения. При переходе на Мesh-режим, создателям мессенджера придется оставить только текстовые и голосовые сообщения.