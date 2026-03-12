Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омскую область вместе со снежной бурей врывается весна

На регион идет резкое потепление.

Минусовые температуры в Омской области унесет мартовская снежная буря. По данным синоптиков, вместе со стихией в регион врывается мощное потепление.

Сегодня, в четверг, 12 марта, наряду с небольшими, местами умеренными осадками, метелью, снежными заносами и накатами, гололедицей идет весна. Если ночью в области ожидается -12…-17 градусов, местами до -22 градусов, то днем столбик термометра поднимется до -1…-6 градусов.

Нельзя сказать, что будет комфортно. Но однозначно станет теплей. А с пятницы, 13 марта, в Омской области до +1.

·Общество

В Омскую область вместе со снежной бурей врывается весна

На регион идет резкое потепление.

Минусовые температуры в Омской области унесет мартовская снежная буря. По данным синоптиков, вместе со стихией в регион врывается мощное потепление.

Сегодня, в четверг, 12 марта, наряду с небольшими, местами умеренными осадками, метелью, снежными заносами и накатами, гололедицей идет весна. Если ночью в области ожидается -12…-17 градусов, местами до -22 градусов, то днем столбик термометра поднимется до -1…-6 градусов.

Нельзя сказать, что будет комфортно. Но однозначно станет теплей. А с пятницы, 13 марта, в Омской области до +1.