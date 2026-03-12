Омск-Информ
Омский блогер представлен к медали Суворова за подвиг на СВО

Несмотря на риск подорваться на мине, Рашид Курманов спас раненых товарищей.

Известный общественник, заместитель председателя ветеранов спецназа Омской области Рашид Курманов, который ведет телеграм-канал «Омский прапор» (18+), представлен к высокой награде. Его кандидатура рассматривается для награждения медалью «Суворова».

Согласно официальной информации, боец бросился к подбитому врагом автомобилю и, несмотря на угрозу детонации перевозимого боекомплекта, спас раненных товарищей.

Известно, что омич проходил службу в воинских частях спецназа и разведки ВС РФ, имеет боевой опыт. На СВО ушел добровольцем в феврале 2023 года.

