В мартовскую бурю на трассе под Омском в ДТП погибли два водителя

Полиция проводит проверку.

Фото: t.me/prok_omsk

Сегодня вечером, около 17:00, на 294-м километре автодороги Омск-Тара произошла страшная авария, в которой погибли два человека.

Как предварительно установили сотрудники Госавтоинспекции по Тарскому району, 50-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Ниссан Ноут», не справилась с управлением. Ее машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Ладой Гранта», за рулем которой находился 25-летний мужчина.

Оба участника ДТП скончались от полученных травм. Следственно-оперативная группа полиции завершила осмотр места аварии. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, ход которой Тарская межрайонная прокуратура поставила на контроль.

Омичей просят быть осторожными и по возможности отложить дальние поездки из-за сложных погодных условий.