Хет-трик Фьоре принес «Авангарду» блестящую победу над «Торпедо»

Фото: hawk.ru

В Омске завершился матч «Авангарда» против «Торпедо». Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу омичей.

Первый период «ястребы» начали активно. Уже на седьмой минуте матча Джованни Фьоре поразил вратаря «оленей» метким броском. Гол от соперника не заставил себя долго ждать. Хоккеист «Торпедо» отправил шайбу в калитку Никиты Серебрякова на 15-й минуте.

Во втором периоде снова отличился Фьоре. Далее голов ни от одной, ни от другой команды не последовало.

За три минуты до конца третьего периода «Торпедо» сняли вратаря, однако и это нижегородцам не помогло. Фьоре оформил хет-трик в меньшинстве. Следом Константин Окулов красиво завершил встречу, отправив шайбу в пустые ворота. Матч закончился со счетом 4:1.

В пятницу, 13 марта, «Авангард» сыграет против «Шанхайских Драконов».