В Омске из-за жуткой метели целый микрорайон остался без света и интернета

Произошла авария на сетях.

Фото создано при помощи ИИ

Вечерний шторм в Омске привел к первым серьезным последствиям. В редакцию «Омск-информа» обратилась читательница, сообщив, что в районе Советского ЗАГСа дома остались без света.

В частности, отключения произошли на улицах 50 лет Профсоюзов и проспекте Мира. Причиной блэкаута стала авария на сетях.

Порывы ветра в Омске сейчас достигают 26 м/с. Шторм сопровождается сильной метелью и практически нулевой видимостью на дорогах. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в течение всей ночи и завтрашнего дня.