Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске начались проблемы с авиасообщением из-за снежной бури

Пассажиров просят следить за временем вылета на табло.

В Омском аэропорту прокомментировали сложные погодные условия, которые накрыли регион сегодня, 11 марта. Омичей предупредили о возможных задержках рейсов из-за метели и ухудшения видимости.

Пассажиров просят перед выездом в аэропорт проверять статус своего вылета на официальном сайте аэропорта.

– При поездке необходимо учитывать дорожную обстановку. Регистрация на рейсы заканчивается за 40 минут до вылета, – добавили в пресс-службе.

Отметим, что уже сейчас, согласно данным онлайн-табло, задерживается рейс из Омска в Новосибирск. Самолет должен был вылететь в 19:15, однако взлететь он сможет только в 01:10.

1584
·Общество

В Омске начались проблемы с авиасообщением из-за снежной бури

Пассажиров просят следить за временем вылета на табло.

В Омском аэропорту прокомментировали сложные погодные условия, которые накрыли регион сегодня, 11 марта. Омичей предупредили о возможных задержках рейсов из-за метели и ухудшения видимости.

Пассажиров просят перед выездом в аэропорт проверять статус своего вылета на официальном сайте аэропорта.

– При поездке необходимо учитывать дорожную обстановку. Регистрация на рейсы заканчивается за 40 минут до вылета, – добавили в пресс-службе.

Отметим, что уже сейчас, согласно данным онлайн-табло, задерживается рейс из Омска в Новосибирск. Самолет должен был вылететь в 19:15, однако взлететь он сможет только в 01:10.

1584