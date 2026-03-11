В Омской области перекрыли все трассы из-за снежного шторма

Ограничения продлятся до ночи.

Фото: vk.com/55gibdd

Из-за резкого ухудшения погоды на федеральных трассах в Омской области ввели ограничения для транспорта. По прогнозам синоптиков, регион накрыла мощная метель с порывами ветра до 26 м/с и ухудшением видимости.

Ограничения вступили в силу сегодня, 11 марта, в 18:00 и предварительно продлятся до 01:00 ночи 12 марта. Под запрет на движение по трассам Р-254 «Иртыш», Р-402 и А-320 попали рейсовые автобусы, маршрутные и легковые такси, негабаритные и тяжеловесные грузовые автомобили.

Если ветер и метель не утихнут, время действия ограничений может быть продлено.

– Уважаемые водители! Сегодняшние погодные условия – снег, ветер, ограниченная видимость и наледь – не самое подходящее время для поездок, особенно за городом. Призываем вас по возможности перенести их, а если вы все же в пути – будьте максимально бдительны и осторожны! – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В случае непредвиденных ситуаций омичей просят звонить по номеру 102.