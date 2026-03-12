В Омск поступит новое масло для оборудования деревообрабатывающих предприятий

Отечественный продукт предназначен для работы при высоких температурах и может заменить импортные аналоги на российском рынке.

Фото: Стоян Васев

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» разработала синтетическое масло для оборудования деревообрабатывающих предприятий. Продукт создан в собственной лаборатории предприятия и рассчитан на эксплуатацию в условиях высоких температур.

Высокотемпературное масло применяется для смазывания цепей, которые перемещают древесину в сушильных туннелях и камерах. Именно с этой технологической операции начинается процесс переработки сырого леса в пиломатериалы и готовые изделия. По оценкам экспертов, объем российского рынка таких цепных масел составляет около 300–400 тонн в год, при этом значительная часть продукции поставляется из-за рубежа.

Новая разработка благодаря своим уникальным характеристикам может применяться не только в деревообработке, но и в металлургической, стекольной, бумажной, горной, строительной и сельскохозяйственной промышленности.

– «Газпромнефть-СМ» продолжает осваивать новые технологически сложные ниши на рынке смазочных материалов, – подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец. – Деревообрабатывающие предприятия уже давно являются потребителями нашей продукции: гидравлических, редукторных и других масел и смазок. Новый инновационный продукт органично дополнит комплексное предложение компании для деревообработки и позволит заместить импорт в этой сфере.

В настоящее время готовится к выпуску первая партия высокотемпературного цепного масла. После этого продукт пройдет опытно-промышленные испытания на профильном предприятии, где его эффективность проверят в реальных условиях эксплуатации.