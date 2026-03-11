Омский эксперт заявил, что урожай можно испортить уже в марте

Пора начать подготовку рассады для открытого грунта.

Freepik.com

Омские дачники начинают готовится к новому сезону, несмотря на минусовые температуры за окном и метели. Специалисты поделились полезными рекомендациями, что уже можно делать на дачах. По словам доцента Омского аграрного университета Алексея Гавайса, весной садоводам необходимо проинспектировать, как перезимовали растения.

– Когда в первый раз мы приезжаем на свои дачные участки и дома, первое, что надо сделать, это посмотреть, как у нас вообще перезимовали растения на участке. То есть надо посмотреть, были ли повреждены деревья снегом. Часто бывает, что с крыш сходят снег и ледовые массы, тогда надо посмотреть, какие виды обрезок провести, потому что весной нам обязательно нужно провести санитарную обрезку. Чуть попозже нам придется проводить омолаживающую обрезку, – сказал декан агротехнологического факультета ОмГАУ им. П. А. Столыпина, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Алексей Гайвас.

Также уже нужно провести анализ севооборота – это очередность произрастания на одном участке культур, как правило, их распределяют по ботаническим семействам.

– Если в предыдущий год на этой территории произрастали крестоцветные, ну или капустные, то в этом году на этой территории капуста не должна расти. Почему? Там накапливаются микроорганизмы, болезни, вредители, которые будут переходить из года в год на одни и те же растения, – отметил Гайвас.

Декан агротехнологического факультета советует в зимний период распланировать, где будут высажены томаты, огурцы, капуста, редиска, луковичные растения и т. д. К тому же следует посмотреть, сколько влаги за зиму скопилось на даче.

– Дачники уже сейчас говорят, что в приствольных кругах скопилось много влаги, а мы все помним, что осень была дождливая, было много осадков. Мы прогнозируем, что если не разрушить ледовую корку, не расковырять снег, его маленько не повредить, то растениям будет плохо, – сказал кандидат сельскохозяйственных наук.

К тому же глобальный объем работ ожидается в теплицах. Уже пора смотреть, как строения перезимовали. К тому же это место – концентрация большого количества болезней, нужно провести профилактические мероприятия. Например, термическую обработку – нагреть воду и пролить землю. Внести бордоскую жидкость или медный купорос.

Шедеврум

На следующей неделе уже прогнозируется положительная температура, правда, дачников предупреждают о возвратных морозах, еще будут в Омской области холода и снег, но рассада уже должна стоять на подоконниках, расти и ожидать свое время.