Житель Омской области «угнал» авто у самого себя и пошел в полицию

Мужчину осудили за заведомо ложный донос.

Фото: t.me/courts_of_the_Omsk_region

В Калачинске вынесли приговор 41-летнему местному жителю, который устроил ДТП в нетрезвом виде, а затем пытался обмануть полицию, заявив об угоне.

Инцидент произошел утром 11 января 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел за руль своего Nissan Bluebird Sylphy. Во время поездки по улице Советской он не справился с управлением, протаранил железный забор и въехал в здание магазина «Автозапчасти» на улице Пионерской.

Вместо того чтобы дождаться госавтоинспекторов, водитель сбежал с места аварии. Чтобы избежать ответственности за пьяную езду, он позвонил по номеру 112 в дежурную часть и сообщил об угоне иномарки. Позже, несмотря на официальное предупреждение об уголовной ответственности за лжесвидетельство, он подтвердил свою версию в кабинете следователя и написал письменное заявление.

Обман быстро раскрылся, и в суде мужчина признал свою вину лишь частично. Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 264.1, ч. 1 ст. 306 УК РФ, назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев, со штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, суд постановил конфисковать принадлежащий осужденному автомобиль в собственность государства.