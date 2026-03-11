Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омской области сельчанка сбила школьницу на обочине

Девочке потребовалась помощь медиков.

Сегодня утром, 11 марта, на улице Луговой в селе Новомосковка Омского района женщина сбила девочку-подростка. Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию в 08:40.

По предварительной информации, 41-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Лада-Калина», совершила наезд на 16-летнюю девочку, когда та шла по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП школьнице потребовалась медицинская помощь. По факту аварии проводится проверка.

·Происшествия

В Омской области сельчанка сбила школьницу на обочине

Девочке потребовалась помощь медиков.

Сегодня утром, 11 марта, на улице Луговой в селе Новомосковка Омского района женщина сбила девочку-подростка. Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию в 08:40.

По предварительной информации, 41-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Лада-Калина», совершила наезд на 16-летнюю девочку, когда та шла по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП школьнице потребовалась медицинская помощь. По факту аварии проводится проверка.